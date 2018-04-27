Гапоненко оставили под стражей в Латвии

Латвийский суд сохранил меру пресечения правозащитнику Александру Гапоненко, который обвиняется в деятельности, направленной против независимости страны, сообщила его адвокат Имма Янсоне.

«Апелляцию отклонили», – передает РИА «Новости» слова Янсоне. Следующее слушание по этому делу состоится через два месяца.

Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международное сообщество и коллег-омбудсменов защитить права Гапоненко.

Гапоненко был задержан 20 апреля. На следующий день суд заключил его под стражу по обвинению по ч. 1 ст. 80 Уголовного закона Латвии – деятельность, направленная против независимости страны, ее государственного строя.

Партия «Русский союз Латвии» потребовала освободить Гапоненко и объявила о намерении провести пикет в поддержку правозащитника.