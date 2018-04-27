Москалькова призвала мировое сообщество защитить Гапоненко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международное сообщество и коллег-омбудсменов защитить права арестованного в Латвии Александра Гапоненко.

Москалькова призвала обеспечить права Гапоненко «в соответствии с нормами международного права», а также обратилась к коллегам-омбудсменам с просьбой «встать на защиту представителя правозащитного сообщества и призвать латвийские власти прекратить преследование в отношении известного общественного деятеля», передает РАПСИ.

Она отметила, что арест Гапоненко, возглавляющего Штаб защиты русских школ и движение «Конгресс неграждан», по подозрению в антигосударственной деятельности произошел после публикаций активиста в Facebook.

Омбудсмен считает, что арест правозащитника нарушает основополагающие принципы демократии и права национальных меньшинств Латвии, в том числе, на свободу слова, мнений и распространения информации.

Напомним, активист Александр Гапоненко, ведущий активную деятельность по защите интересов русскоязычного населения в Латвии, был арестован на минувшей неделе.

Ему инкриминируют «деятельность, направленную против независимости Латвии и ее государственного строя». Правозащитнику грозит до восьми лет тюрьмы. После ареста Гапоненко объявил о начале голодовки в знак протеста против произвола латвийских властей.

«Русский союз Латвии» уже потребовал освободить правозащитника Гапоненко. Кроме того, члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовят обращение в ООН и ОБСЕ в связи с арестом Гапоненко.