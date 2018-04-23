СПЧ готовит обращение в ООН в защиту правозащитника Гапоненко

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовят обращение в ООН и ОБСЕ в связи с арестом в Латвии правозащитника, руководителя движения «Конгресс неграждан» и активиста штаба защиты русских школ Александра Гапоненко.

По словам члена СПЧ Александра Брода, члены СПЧ расценивают арест латвийского правозащитника как акцию устрашения.

«Александра Гапоненко я знаю более 10 лет, он авторитетный правозащитник, защищающий права русских граждан, которых в Латвии около 40% населения. Его арест рассматриваю как политическую акцию, акцию устрашения и нейтрализации правозащитника, выступающего против закрытия в Латвии русских школ», – подчеркнул член СПЧ.

Он отметил, что «ряд членов СПЧ готовит обращение в ООН и ОБСЕ в связи с арестом в Латвии Александра Гапоненко», передает ТАСС.

В субботу в Латвии был арестован правозащитник, руководитель движения Конгресс неграждан и активист движения в защиту русских школ Александр Гапоненко. Ему инкриминируют «деятельность, направленную против независимости Латвии и ее государственного строя». Правозащитнику грозит до восьми лет тюрьмы. После ареста Гапоненко объявил о начале голодовки в знак протеста против произвола латвийских властей.

«Русский союз Латвии» уже потребовал освободить правозащитника Гапоненко.