СПЧ готовит обращение в ООН в защиту правозащитника Гапоненко

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23 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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Русские «санкции» ударили по самому уязвимому месту Финляндии

«Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так?»Фото: Jeff J Mitchell UK/Reuters
В Финляндии национальная трагедия: Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами. Эта мера больно бьет по обывателю, так как пьют финны неприлично много, а из-за высоких цен внутри страны вынуждены закупаться за границей. Но почему в благополучной Финляндии так много алкоголиков и каково место России в финской культуре пития? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Макрон решил смотреть на Россию и Сирию с трамповского угла зрения

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Может, Макрон не отдает себе отчет в том, что происходит на Ближнем Востоке, и просто «надувает губы»? На этот вопрос очень многие в России с удовольствием ответят утвердительно. Но я спешу их разочаровать. Подробности...

Ленина можно назвать могильщиком права

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
Вместо судебной системы, сформированной реформой 1864 г., с ее принципами объективности, состязательности, открытости и гуманизма, доминирующим стал принцип «революционной целесообразности». Последствия «расхлебываем» до сих пор. Подробности...
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Не был Ленин святым, не был и демоном

Сергей Лукьяненко, писатель
Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не)нужном месте и в (не)нужное время. Но жить с ней постоянно оказалось невозможно. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          СПЧ готовит обращение в ООН в защиту правозащитника Гапоненко

          23 апреля 2018, 13:10

          Текст: Алина Назарова

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          Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовят обращение в ООН и ОБСЕ в связи с арестом в Латвии правозащитника, руководителя движения «Конгресс неграждан» и активиста штаба защиты русских школ Александра Гапоненко.

          По словам члена СПЧ Александра Брода, члены СПЧ расценивают арест латвийского правозащитника как акцию устрашения.

          «Александра Гапоненко я знаю более 10 лет, он авторитетный правозащитник, защищающий права русских граждан, которых в Латвии около 40% населения. Его арест рассматриваю как политическую акцию, акцию устрашения и нейтрализации правозащитника, выступающего против закрытия в Латвии русских школ», – подчеркнул член СПЧ.

          Он отметил, что «ряд членов СПЧ готовит обращение в ООН и ОБСЕ в связи с арестом в Латвии Александра Гапоненко», передает ТАСС.

          В субботу в Латвии был арестован правозащитник, руководитель движения Конгресс неграждан и активист движения в защиту русских школ Александр Гапоненко. Ему инкриминируют «деятельность, направленную против независимости Латвии и ее государственного строя». Правозащитнику грозит до восьми лет тюрьмы. После ареста Гапоненко объявил о начале голодовки в знак протеста против произвола латвийских властей.

          «Русский союз Латвии» уже потребовал освободить правозащитника Гапоненко.


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