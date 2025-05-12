В Железногорске обнаружили фото порноактера на панно Победы

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в Железногорске, где к 80-летию Победы установили мозаичное панно длиной 11 метров и высотой 3 метра у здания администрации, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Подъем». Активист Руслан Цыганов обнаружил среди изображений фронтовиков портрет американского порноактера Билли Херрингтона.

Организатор проекта Антон Польский объяснил, что фотографии для панно собирались у жителей города и никто не ожидал попытки издевательства над памятной датой. Он отметил: «В рамках проведения проекта был объявлен сбор фотографий ветеранов среди жителей города. Ни у кого и мысли не было, что кто-то может глумиться над святыми для нас вещами».

Выяснилось, что данную фотографию прислал подросток, и после обнаружения ошибку оперативно устранили, удалив изображение актера с панно.

Ранее нарисованный ИИ баннер ко Дню Победы сняли со здания Минобразования Алтайского края из-за изображения людей с шестью пальцами.