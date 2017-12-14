Москва отреагировала на сообщения о 100 граммах «Новичка»

Россия сомневается в данных генерального директора Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю по дозе вещества, якобы использованного для отравления британского шпиона Сергея Скрипаля, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова назвала заявление Узюмджю «сенсационным». Она привела оценки экспертов, согласно которым 50-100 граммов отравляющего вещества, о котором говорил глава ОЗХО, «достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих кварталов, а не только двух человек». «А эти два человека не только, как нас заверяют, выжили, но, по сообщению британских властей, нормально функционируют», – приводит ее слова ТАСС.

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Дипломат задалась вопросом о том, была ли официально озвученных заявлений Великобритании «хоть пара слов правды, или это все просто одна сплошная ложь».

Она также отметила, что британская сторона по-прежнему игнорирует любое взаимодействие с Россией по расследованию инцидента в Солсбери, а также отказывает Москве в консульском доступе к российским гражданам.

Захарова призвала Великобританию отказаться от безрассудной политики в отношении России и перейти к предметному и ответственному взаимодействию.

«В частности, ожидаем от Лондона честного сотрудничества в рамках возбужденного Следственным комитетом России 16 марта в связи с инцидентом в Солсбери уголовного дела по факту покушения на умышленное убийство и направленных британской стороне соответствующих запросов Генпрокуратуры о правовой помощи», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, в пятницу глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что доза вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов. По его словам, вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер.

Один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк сообщил, что применение 50-100 граммов боевого средства А234 оказалось бы смертельным для всего британского города Солсбери.

Химик Игорь Никулин в свою очередь сообщил, что таким количеством можно отравить половину Лондона или, по крайней мере, гарантированно уничтожить все население Солсбери и его окрестностей.