Познер рассказал об опасности случайной Третьей мировой войны

По словам журналиста Владимира Познера, опасность масштабного военного конфликта заключается в том, что уровень недоверия между лидерами ведущих стран – огромный.

На встрече с жителями Минска Познер отметил, что столица Белоруссии стала площадкой для международных встреч.

«Недавно здесь была такая встреча («Минский диалог»), где представители разных стран как Востока, так и Запада говорили об опасности войны... третьей мировой войны. И они, конечно, были правы, такая опасность есть», – рассказал Владимир Познер. Об этом сообщается на его официальном сайте «Познер. Онлайн».

По его словам, любой здравомыслящий человек понимает, что в такой войне (с применением ядерного оружия) победителей не будет.

«Мы все с вами погибнем. Хотя трудно в это поверить, но это правда. Если кто-то хочет такой войны – он сумасшедший! Никто такой войны не хочет. Но беда в том, что сегодня уровень недоверия между лидерами ведущих стран – огромный. Абсолютно уверен, что Путин не доверяет Трампу, а Трамп – Путину. В этой ситуации есть большая опасность случайной войны».

Напомним, ранее Познер заявил, что Прибалтика боится Россию, считая ее потенциальным агрессором после истории с Крымом и Украиной.