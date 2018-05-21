Познер призвал задуматься, почему нас боятся

Журналист Владимир Познер заявил, что Прибалтика боится Россию, считая ее потенциальным агрессором после истории с Крымом и Украиной.

«НАТО на наших границах, это правда, но я этого не говорил. Это важно. Прибалтика боится нас, – это же не придумано. Они на самом деле считают, что мы можем на них напасть. Раз мы взяли Крым, раз мы с Украиной никак не можем прекратить... – почему бы нам не напасть на них? Мы же хотим восстановить Советский Союз, – они так искренне считают!», – говорится в размещенном на сайте «Познер. Онлайн» сообщении.

Журналист предложил задуматься, почему Прибалтика боится Россию:

«Если у нас нет таких намерений, если мы не собираемся ничего этого делать, – почему же нас боятся? Надо задавать себе этот вопрос. Что они – дураки? Или их всех обманули так легко?».

Ранее Владимир Познер цитировал знакомого высокопоставленного чиновника, говорящего о том, что Запад боится Россию.