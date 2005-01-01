Появилось видео уничтожения украинской бронетехники под Горловкой

В соцсетях появилась видеозапись разгрома украинской бронетехники на подступах к Донецкой народной республике.

Видео, снятое беспилотником под Горловкой, опубликовал на своей странице в Facebook пользователь под псевдонимом Ophidian Asp. В описании к кадрам говорится, что на них запечатлены уничтожение командного пункта 24-го батальона, двух БМП и одного грузовика, а также пожар на складе с боеприпасами.

23 мая сообщалось, что украинские силовики существенно продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой, однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции.

Позже в Сети появились фото командирской боевой разведывательной машины украинских ВС, уничтоженной в боях под Горловкой на этой неделе.

В последние дни украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. По данным ДНР, в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.