Опубликовано фото уничтоженной под Горловкой украинской БРМ

В сети появились фото командирской боевой разведывательной машины украинских ВС, уничтоженной в боях под Горловкой на этой неделе.

Фото опубликовано в сообществе «ДНР – Оперативная сводка» во «Вконтакте». Сообщается, что БРМ принадлежала 54-й бригаде ВСУ.

Ранее источники в ДНР сообщали, что БРМ-1К уничтожили минометным огнем, погиб один из членов экипажа.

В среду сообщалось, что украинские силовики существенно продвинулись в районе поселка Южное под Горловкой, однако наступление остановилось, так как ополченцы усилили свои позиции.

В последние дни украинские силовики предприняли ряд масштабных атак на позиции ДНР. По данным ДНР, в результате двух попыток атаковать позиции ополчения непризнанной республики под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков.