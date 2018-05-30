Геращенко рассказал о «блестящей операции» по инсценировке «убийства» Бабченко

Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал об операции с инсценировкой «убийства» журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, которое якобы планировали представители «российских спецслужб»; по его словам, задержаны «киллер» и «организатор» преступления.

«В результате блестящей спецоперации, проведенной украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия, и организатор убийства. Для того, чтобы лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления - представителей росийских спецслужб, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ», – написал он в своем Facebook.

По его словам, о том, что «убийство» Бабченко – инсценировка, знали очень немногие, а для предотвращения утечки «правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию» с постановочным фото и фотороботами киллера «с кавказской внешностью».

«Для того, чтобы проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием», – сообщил Геращенко.

Он сравнил эту «спецоперацию» с методами Шерлока Холмса, который «успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений».

При этом он назвал «уникальным» факт, что не было утечки информации об этой спецоперации ни до инсценировки «убийства», ни после.

«Это говорит о том, что мы научились воевать и на невидимом фронте противостояния российским спецслужбам», – заявил он.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив, а его «гибель» – часть спецоперации по предотвращению покушения на него.

Позже с заявлением выступил сам Бабченко.

Вечером во вторник Киев официально сообщил, что в столице Украины Бабченко убили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция назвала даже первые версии убийства и выразила уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Политологи и эксперты уже обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании.