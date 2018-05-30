Путин завил о готовности сохранить транзит газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

«Сейчас активно дискутируется вопрос строительства «Северного потока – 2». Сколько будет по нему поставляться – вопрос, сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит, – тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы», – заявил Путин, говоря о возможных объемах поставок газа в ЕС через Болгарию и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявлял, что Россия не будет закрывать транзит газа через Украину, если он будет экономически целесообразным.

Напомним, 20 мая Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной. Тем временем Нафтогаз заявил, что если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит.