В Интерполе опровергли наличие ордера на арест Браудера

По линии Интерпола никогда не было ордера на арест финансиста Уильяма Браудера, сообщили в организации.

Ордера на арест Браудера по линии Интерпола «нет и никогда не было», передает РИА «Новости» сообщение организации.

Уильям Браудер – международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

Утром Браудер сообщал в Twitter, что его задержала полиция по запросу России в Интерпол. Позже стало известно, что Браудер отпущен сотрудниками полиции Мадрида. Браудер заявил, что находится в Испании для дачи показаний прокурору по делу «русской мафии».

В 2013 году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей. Его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.