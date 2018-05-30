МВД стало получать звонки о «минировании» Крымского моста

Правоохранительные органы зафиксировали анонимные сообщения о якобы минировании Крымского моста, сообщил, выступая на VIII международном форуме «Безопасность на транспорте», замначальника ГУ на транспорте МВД Александр Бревнов.

«Следует отметить, что ряд лиц пытаются дестабилизировать работу переправы – ряд анонимных сообщений и звонков поступил в наш адрес по поводу минирования транспортного перехода», – передает РИА «Новости» слова Бревнова.

По его словам, полиция установила личности двух граждан, которые сообщили о якобы готовящихся терактах на Крымском мосту. При этом он не уточнил, задержаны ли сообщавшие о «минировании».

Ранее The Washington Examiner опубликовало статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно. В Крыму заявили, что Washington Examiner занимается подстрекательством к военным конфликтам и должен нести ответственность за это. Позже американский журналист Том Роган уточнил, как Украине следовало бы взорвать Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Рогана.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала возможную связь телефонных террористов с деятельностью спецслужб Украины.