В Кремле прокомментировали убийство Бабченко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал трагедией убийство на Украине российского журналиста Аркадия Бабченко и счел верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха заявления Киева о причастности России к этому преступлению.

«Здесь нужно делать акцент на другом. Первое – произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации. У него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким», – сказал Песков, отвечая на вопрос, скажется ли убийство Бабченко на дальнейших отношениях между Россией и Украиной.

Он также добавил, что в Кремле решительно осуждают убийство Бабченко и ждут настоящего, а не «показушного расследования» дела, передает РИА «Новости».

«В последнее время, к сожалению, Украина становится очень опасным местом для работы журналистов. Мы знаем, что там гибнет много людей, журналистов. Журналистов выгоняют из страны, за журналистскую деятельность их швыряют в застенки. Мы считаем это недопустимым», – сказал Песков.

Кроме того, в Кремле считают верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха заявления Киева о причастности России к убийству российского журналиста.

«Это верх цинизма. На фоне такого жестокого убийства вот так русофобски сотрясать воздух вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают обвинения Киева в убийстве Бабченко в адрес Кремля.

Вечером во вторник в Киеве в журналиста Аркадия Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал звучащие в Киеве обвинения в адрес российских спецслужб в убийстве журналиста Аркадия Бабченко продолжением курса на русофобию со стороны украинских властей.