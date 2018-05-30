Кандидат в президенты Мексики отказался жить в заколдованной резиденции

Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не будет жить в официальной резиденции главы государства «Сосны», если победит на выборах, потому что она заколдована.

Лопес Обрадор приехал в городе Папантла в штате Веракрус и прошел ритуальный обряд индейского очищения. Местные умельцы подарили ему копию кресла президента Мексики, которая Обрадору понравилось.

Он заявил, что не будет использовать кресло в резиденции «Сосны», а заберет в президентский дворец.

«Я не буду жить в «Соснах», потому что этот дом заколдован. Там нужно убираться каждый день, нужно было бы применять (ритуальную) чистку утром, днем и вечером, чтобы отпугнуть злых духов... В том числе и поэтому я заберу это кресло в национальный дворец», – передает РИА «Новости» со ссылкой Excelsior слова Лопеса Обрадора.

Между тем действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето от имени всех мексиканцев заявил, что его страна не заплатит за строительство стены на границе с США.

«Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. Искренне ваша Мексика (все мы)», – написал Пенья Ньето в Twitter.

Это заявление стало ответом на недавние слова Трампа о том, что Мексике придется заплатить за стену.

Напомним, в апреле в рамках предвыборной кампании президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в шаманском обряде в штате Боливар.