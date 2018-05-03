Приднепровская ТЭС на Украине остановлена из-за аварии

Приднепровская ТЭС в украинском городе Днепр остановила работу из-за аварии на седьмом энергоблоке, сообщила пресс-служба энергокомпания ДТЭК.

«Сегодня около 08.00 (совпадает с мск) жители Днепра могли наблюдать кратковременный выброс черного дыма из трубы ДТЭК Приднепровской ТЭС. Причина - повреждение трубы на поверхности нагрева котла энергоблока №7, что привело к необходимости аварийной остановки блока... В результате аварийной ситуации станция временно остановлена», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Там сообщили также, что пострадавших в результате инцидента нет, ведутся восстановительные работы. Мощность Приднепровской ТЭС в энергосистеме Украины компенсирует четвертый энергоблок ДТЭК Запорожской ТЭС.

Напомним, в июле 2017 года возобновили работу две ТЭС холдинга Рината Ахметова ДТЭК – Приднепровская и Криворожская, которые из-за нехватки антрацита не работали с начала апреля.