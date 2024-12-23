Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.3 комментария
Маркетплейсам запретили продажу пневматики подросткам
Минпромторг по инициативе Генпрокуратуры ввел запрет на продажу пневматики подросткам
Минпромторг по инициативе Генпрокуратуры запретил маркетплейсам продавать игровые пневматические изделия и товары, схожие с оружием, несовершеннолетним.
Минпромторг по предложению Генпрокуратуры запретил продажу несовершеннолетним игровых пневматических изделий мощностью свыше 0,5 джоуля, а также товаров, схожих с оружием, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Генпрокуратуры указали на рост проблем, связанных с беспорядочным использованием таких изделий подростками. В ряде регионов страны зафиксированы случаи, когда безответственное использование пневматических изделий привело к трагическим последствиям.
В связи с этим Генпрокуратура предложила правительству внести изменения в правила продажи товаров, имеющих дульную энергию от 0,5 до 3 джоулей. Минпромторг, в свою очередь, обновил стандарты для маркетплейсов по взаимодействию с продавцами и пунктами выдачи заказов. Теперь такие товары обязаны иметь возрастную маркировку, а их покупка возможна только с подтверждением совершеннолетия.
Представители Генпрокуратуры также подчеркнули, что продавцы и сотрудники пунктов выдачи должны передавать товар исключительно лицам, предъявившим документ, удостоверяющий личность и возраст. Эти меры направлены на предотвращение детского травматизма и усиление общественной безопасности, добавили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил о прекращении продаж аромаингаляторов на маркетплейсах из-за их опасного использования подростками по аналогии с наркотиками.
Между тем продажи товаров для квадробики на Wildberries выросли за первые три квартала 2024 года на 4800% в штуках и на 4700% в денежном выражении.