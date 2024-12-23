Маркетплейсам запретили продажу пневматики подросткам

Минпромторг по инициативе Генпрокуратуры ввел запрет на продажу пневматики подросткам

Tекст: Мария Иванова

Минпромторг по предложению Генпрокуратуры запретил продажу несовершеннолетним игровых пневматических изделий мощностью свыше 0,5 джоуля, а также товаров, схожих с оружием, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Генпрокуратуры указали на рост проблем, связанных с беспорядочным использованием таких изделий подростками. В ряде регионов страны зафиксированы случаи, когда безответственное использование пневматических изделий привело к трагическим последствиям.

В связи с этим Генпрокуратура предложила правительству внести изменения в правила продажи товаров, имеющих дульную энергию от 0,5 до 3 джоулей. Минпромторг, в свою очередь, обновил стандарты для маркетплейсов по взаимодействию с продавцами и пунктами выдачи заказов. Теперь такие товары обязаны иметь возрастную маркировку, а их покупка возможна только с подтверждением совершеннолетия.

Представители Генпрокуратуры также подчеркнули, что продавцы и сотрудники пунктов выдачи должны передавать товар исключительно лицам, предъявившим документ, удостоверяющий личность и возраст. Эти меры направлены на предотвращение детского травматизма и усиление общественной безопасности, добавили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил о прекращении продаж аромаингаляторов на маркетплейсах из-за их опасного использования подростками по аналогии с наркотиками.

Между тем продажи товаров для квадробики на Wildberries выросли за первые три квартала 2024 года на 4800% в штуках и на 4700% в денежном выражении.