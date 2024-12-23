Маркетплейсам запретили продажу пневматики подросткам

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    Ряды недругов Украины в ЕС пополнит еще одна страна
    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского
    Маска возмутили высокие расходы США на оборону Европы
    Командующий дальней авиацией рассказал о «воздушных хулиганах»
    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины
    СВР заявила о подготовке Санду плана военной операции в Приднестровье
    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца
    Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию
    Экспорт газа из России в ЕС с начала года вырос на четверть
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

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    23 декабря 2024, 11:35 • Новости дня

    Маркетплейсам запретили продажу пневматики подросткам

    Минпромторг по инициативе Генпрокуратуры ввел запрет на продажу пневматики подросткам

    Tекст: Мария Иванова

    Минпромторг по инициативе Генпрокуратуры запретил маркетплейсам продавать игровые пневматические изделия и товары, схожие с оружием, несовершеннолетним.

    Минпромторг по предложению Генпрокуратуры запретил продажу несовершеннолетним игровых пневматических изделий мощностью свыше 0,5 джоуля, а также товаров, схожих с оружием, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Генпрокуратуры указали на рост проблем, связанных с беспорядочным использованием таких изделий подростками. В ряде регионов страны зафиксированы случаи, когда безответственное использование пневматических изделий привело к трагическим последствиям.

    В связи с этим Генпрокуратура предложила правительству внести изменения в правила продажи товаров, имеющих дульную энергию от 0,5 до 3 джоулей. Минпромторг, в свою очередь, обновил стандарты для маркетплейсов по взаимодействию с продавцами и пунктами выдачи заказов. Теперь такие товары обязаны иметь возрастную маркировку, а их покупка возможна только с подтверждением совершеннолетия.

    Представители Генпрокуратуры также подчеркнули, что продавцы и сотрудники пунктов выдачи должны передавать товар исключительно лицам, предъявившим документ, удостоверяющий личность и возраст. Эти меры направлены на предотвращение детского травматизма и усиление общественной безопасности, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил о прекращении продаж аромаингаляторов на маркетплейсах из-за их опасного использования подростками по аналогии с наркотиками.

    Между тем продажи товаров для квадробики на Wildberries выросли за первые три квартала 2024 года на 4800% в штуках и на 4700% в денежном выражении.

    22 декабря 2024, 13:53 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов

    Кремль сообщил об участии Путина в открытии инфраструктурных объектов

    Путин принял участие в открытии инфраструктурных объектов
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщила пресс-служба Кремля.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны, сообщает официальный сайт Кремля.

    Сегодня правительство России большое внимание уделяет созданию опорной сети, строительству обходов городов и созданию международных транспортных коридоров. Нарастающим итогом с начала года построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 14 тыс. км дорог.

    В воскресенье президент Владимир Путин принимает участие в открытии следующих объектов.

    – Автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк и автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения 90 км/час. Участок является логичным продолжением дальнего обхода Краснодара.

    – Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД. С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре и Кубинке. С вводом объекта в эксплуатацию время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

    – Витебская развязка Западного скоростного диаметра – первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Строительство Витебской развязки стартовало в 2021 году. Дорожный объект решает несколько ключевых задач для транспортной системы Петербурга. Развязка позволяет обеспечить связь между Московским и Фрунзенским районами и ЗСД, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и перераспределить трафик, идущий через центральные районы.

    – Обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход позволит в разы улучшить транспортную доступность в Республике Татарстан и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Объект в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

    – Обход пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан.

    В Башкортостане построен новый 65-километровый отрезок М-7 «Волга», который затронет пять населенных пунктов: Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново. Участок является составной частью международного транспортного коридора «Россия», входит в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Работы на данном участке дороги начались в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург.

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    22 декабря 2024, 12:28 • Новости дня
    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине

    Responsible Statecraft: Трамп снимет санкции с СМП для разрешения конфликта на Украине

    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине
    @ Азамат Фархутдинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, сняв санкции с Северного морского пути и инвестируя в Арктику, что может стимулировать Владимира Путина к прекращению огня, говорится в статье издания Responsible Statecraft.

    Дональд Трамп, избранный президент США, может внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Предполагается, что Трамп снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и начнет инвестировать в развитие Арктического региона. Эта инициатива, по мнению обозревателя из Responsible Statecraft, может привести к прекращению огня на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на такие условия.

    В статье говорится, что новая администрация США имеет шанс изменить нынешнюю ситуацию и убедить Россию свернуть боевые действия, предоставив при этом экономические стимулы в Арктике. Этот подход может оказаться выгодным для Трампа, который, как отмечается, склонен рассматривать мир с точки зрения бизнесмена.

    Эксперт считает, что реализация такой стратегии может не только принести мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы развития Европы в целом.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 16:06 • Новости дня
    Россия решила начать поставки электричества в Абхазию 23 декабря
    Россия решила начать поставки электричества в Абхазию 23 декабря
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    С 23 декабря Россия начнет поставлять в Абхазию 327 млн кВт⋅ч электроэнергии, что позволит сократить отключения света в республике до четырех часов в сутки.

    Как сообщает РИА «Новости», 23 декабря Россия начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию. Об этом заявил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. Всего будет поставлено 327 млн киловатт-часов, заявку на которые Абхазия направила в российское Министерство энергетики в октябре.

    Введение гуманитарных поставок позволит изменить график подачи электричества в республике. Если в последние недели свет отключали на одиннадцать часов в сутки, то теперь отключения продлятся всего четыре часа: два часа днем и два часа ночью. Этот новый график начнет действовать с 7.00 23 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России за гуманитарной поставкой электроэнергии в связи с серьезным энергодефицитом, из-за которого свет в республике подается лишь на несколько часов в сутки.

    Ранее и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сообщил о просьбе к России о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получено.

    11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, сообщили в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

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    22 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США

    Американист Дудаков: Угрозами вернуть Панамский канал США Трамп пытается решить проблему нелегальной миграции

    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп не сможет вернуть Америке Панамский канал. Однако такими угрозами он попытается решить миграционную проблему в США. С этой же целью он оказывает давление на Канаду, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил Панаме, что вернет Панамский канал Штатам.

    «На самом деле, технической возможности вернуть Штатам Панамский канал у Дональда Трампа нет. Америка еще в 70-е годы при Джимми Картере передала артерию под контроль Панамы. И с тех пор этим каналом заведует именно эта страна», – напомним американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что Панама серьезно зависима от США. Причем как экономически, так и в военном плане, учитывая, что там расквартированы американские войска. Так что возможность оказать неофициальное, непубличное давление у Штатов имеется», – продолжил собеседник.

    «Республиканец хочет принудить эту страну к помощи в разрешении миграционного кризиса. Ведь караваны мигрантов едут как раз через латиноамериканские страны, включая, собственно, Панаму, доезжают до Мексики, а затем штурмуют южную границу США», – объясняет эксперт.

    «На этом фоне я допускаю, что будущий глава Белого дома также попытается передоговориться с Панамой, чтобы для американских судов, которые проходят через этот канал, были условия получше», – замечает он. Когда же удастся договориться по мигрантам, интерес Трампа к стране угаснет, считает специалист.

    Возвращаясь к миграционному кризису в США, Дудаков обращает внимание на недавние заявления Трампа в адрес Канады. «Мы видим, что здесь риторика республиканца уже привела к фактическому коллапсу правительства Трюдо с одной стороны. А с другой – к тому, что канадский премьер обещает выделить деньги на укрепление северной границы Штатов для совместной борьбы с нелегальной миграцией», – заключил собеседник.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Республиканец подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Примечательно, что этого Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

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    22 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Премьер Грузии не исключил многолетнее тюремное заключение для президента Зурабишвили
    Премьер Грузии не исключил многолетнее тюремное заключение для президента Зурабишвили
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку в случае нарушения УК страны, заявил на брифинге в воскресенье премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «если в нарушение Конституции и полномочий она объявит о назначении внеочередных выборов в парламент либо откажется покидать резиденцию по истечении срока 29 декабря, то ей грозит многолетнее заключение».

    Зурабишвили вечером в воскресенье на митинге в Тбилиси намерена сделать заявление о выходе из политического кризиса из-за непризнания оппозицией итогов выборов в парламент 26 октября, она уже отметила, что нужны новые выборы. Однако новые выборы по законам Грузии назначаются лишь в том случае, если ЦИК или Конституционный суд не признают законность состоявшихся либо парламент не объявляет вотум доверия правительства, чего в стране не происходит.

    «У Зурабишвили и радикальной оппозиции тяжелый эмоциональный фон, они в истерике», – сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, также «преступлением по УК Грузии будет отказ покинуть резиденцию».

    «Надеюсь, у нее хватит разума, и нам не придется отправлять 72-летнюю женщину за решетку», – заявил премьер-министр Грузии.

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    22 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США

    Военный эксперт Козюлин: В напряженной обстановке оператор на крейсере мог по ошибке обстрелять свой самолет

    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иногда система «свой/чужой», призванная исключить возможность дружественного огня, не срабатывает. Свою роль мог сыграть и человеческий фактор, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Сергей Ищенко и Вадим Козюлин. Ранее крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем.

    «Инциденты, подобные тому, что произошел с американским F/A-18, иногда случаются. Дело в том, что система «свой/чужой» хотя и существует, но она не гарантирует стопроцентную защиту от дружественного огня», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «Бывает, что система отключается, а порой оператор комплекса в боевом кураже просто ее игнорирует. Насколько я помню, когда система работает, цель отражается на экране в виде точки, вокруг которой образуется дуга, сигнализирующая о том, что это свой самолет. Однако техническая возможность совершить атаку сохраняется», – пояснил он.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин допускает, что система либо была принудительно выключена, либо свою роль сыграл человеческий фактор. «Полагаю, американцы опасались ответного ракетного удара со стороны хуситов. В такой напряженной обстановке оператор мог допустить ошибку или просто не заметить, что система «свой/чужой» отключена», – предположил спикер.

    Ранее истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

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    22 декабря 2024, 13:40 • Новости дня
    Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА

    Стало известно имя казанского пожарного, спасшего младенца от удара украинских БПЛА

    Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА
    @ Оксана Сотник/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир отделения 2-й пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Татарстан Руслан Щукин закрыл собой четырехмесячную девочку во время атаки украинских БПЛА на Казань, сообщила пресс-служба ведомства.

    Ранее глава спасенного семейства Гаяз Искандаров рассказал о том, что произошло во время атаки. «Первый удар мы не услышали, – говорит Искандаров. – Услышали только второй удар, когда уже все завибрировало – по квартирам пошли вибрации. Мы начали быстро собираться – у нас ребенок четырехмесячный, жена и я. Начали выбегать. Жена с ребенком чуть-чуть вперед побежала, а я дверь запирал, паспорта забирал».

    По словам Искандарова, в результате он на какое-то время разлучился со своей женой и ребенком.

    «И когда мы выбегали из «Лазурных небес», вокруг начали кричать: «Беспилотник! Беспилотник!» Жену с ребенком вперед дернули, меня назад – чтобы я снова в здание забежал, а жена, соответственно, подальше от здания отбежала с пожарными. И жена рассказывает, что не могла бежать, тогда пожарный взял Весну – дочку, и накрыл своим телом. Я спросил, как он выглядел. Жена говорит, что не помнит. Но такие герои у нас живут!», – передает «Царьград».

    Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, супруги Искандаровы обратились в ведомство с просьбой найти героя.

    После этого стало известно, что малышку Весну и ее маму Адель Искандарову спас командир отделения 2-й пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Татарстан Руслан Щукин.

    «Основная задача была как можно быстрее вывести людей в безопасную зону... Я, конечно, ему очень сильно благодарен за такие теплые слова, но я не считаю себя героем. Я очень рад, что нами и МЧС России гордятся», – передает «Татар-информ» слова Щукина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотников, задействовав органы власти и подразделения МЧС, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки, а 20 жителей Казани остались в отелях после атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру города.

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    22 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию

    В BMW выявили нарушения при экспорте автомобилей в Россию

    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников, сообщило немецкое информагентство DPA.

    В компании BMW были выявлены нарушения, связанные с экспортом автомобилей в Россию, сообщает РИА «Новости». В результате внутреннего контроля в мюнхенском автопроизводителе были обнаружены данные нарушения, что привело к решению уволить сотрудников, ответственных за эти действия. Компания подтвердила, что дальнейшая продажа автомобилей была временно приостановлена.

    Сообщение BMW поддержало информацию издания Business Insider о том, что более 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Это произошло на фоне строгого эмбарго на поставку автомобилей в Россию, что делает происшествие особенно значимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Audi отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, ограничив их доступ к важным инструментам для работы с автомобилями клиентов.

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    22 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Об их встрече сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, он также опубликовал видео со встречи.

    Информацию о встрече подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Фицо находится с рабочим визитом в Москве.

    По словам Пескова, встреча Путина и Фицо проходит в формате «один на один». Он добавил, что визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад.

    Президент Сербии Александар Вучич ранее сообщил, что премьер-министр Словакии намерен встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения транзита газа. Это происходит на фоне отказа украинского президента Владимира Зеленского продлить транзит газа через Украину. Такая ситуация может оказать влияние на энергоснабжение стран, зависимых от транзита газа через украинскую территорию, включая Словакию и Сербию.

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    23 декабря 2024, 08:48 • Новости дня
    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины

    ВС России осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины

    ВС России приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силовые структуры сообщили о приближении российских позиций к шахтоуправлению «Покровское» в ДНР на расстояние около трех километров, в связи с чем ВСУ начали эвакуацию населения из ближайших населенных пунктов.

    В силовых структурах отметили, что украинская сторона пытается усилить свою оборону в этом районе, активно занимаясь окапыванием, передает ТАСС.

    С учетом текущей ситуации ВСУ начали эвакуацию местного населения и административных органов из окрестных населенных пунктов. В частности, эвакуация затронула поселок Удачное, находящийся в непосредственной близости от шахтоуправления.

    Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием по добыче коксующегося угля, который играет ключевую роль в металлургической промышленности. Ежегодная добыча угля на этом предприятии составляет несколько миллионов тонн. Значительная часть продукции экспортируется в европейские страны, что подчеркивает экономическую значимость «Покровского» для Киева.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают стягивать подкрепления на Васильевское направление, несмотря на значительные потери, что сродни самоубийству.

    13 декабря киевские власти объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка, расположенного на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, из-за продвижения российских войск к окраинам населенного пункта.

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    22 декабря 2024, 18:46 • Новости дня
    Хуситы заявили о сбитии истребителя F/A-18 в Красном море

    Хуситы заявили, что сбили истребитель F/A-18 при атаке на авианосец США в Красном море

    Хуситы заявили о сбитии истребителя F/A-18 в Красном море
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Хуситы отразили воздушную атаку США и Британии, атаковав авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море, сбив истребитель F/A-18, заявил представитель «Ансар Алла» Яхия Сарии.

    Бойцы йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о своей успешной операции по отражению совместной атаки сил США и Британии, передает РИА «Новости». Они утверждают, что в ходе операции сбили американский палубный истребитель F/A-18, который участвовал в отражении атаки хуситов на авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» в Красном море. Этот инцидент произошел в контексте продолжающегося конфликта в регионе.

    Операция хуситов включала использование восьми крылатых ракет и семнадцати беспилотников. По словам официального спикера «Ансар Алла» Яхии Сарии, значительная часть боевых самолетов, участвовавших в атаке на Йемен, была вынуждена покинуть его воздушное пространство и направиться в нейтральные воды Красного моря.

    Сарии также отметил, что после нанесенных ударов авианосец «Гарри Трумэн» был вынужден сменить свою позицию. Это событие демонстрирует напряженность в регионе и продолжающуюся борьбу хуситов за контроль над своим воздушным пространством.

    Однако у военного командования США другая версия потери воздушной машины. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Коментарии (23)
    22 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Сопредседатель АдГ Вайдель опережает конкурентов в гонке за пост канцлера Германии

    Вайдель обошла Мерца и Шольца в опросе популярности кандидатов на пост канцлера Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

    Алиса Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ, пишет РИА «Новости». По данным опроса института INSA, проведенного для газеты Bild, она получила 24% голосов опрошенных немцев. На втором месте оказался Фридрих Мерц от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 20%.

    Действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, и вице-канцлер Роберт Хабек от «Зеленых» заняли третье и четвертое места соответственно, получив 15% и 14% голосов. Отмечается, что на прошлой неделе Вайдель и Мерц имели равную поддержку в 21%.

    Опрос проводился 18 и 19 декабря среди 1005 немцев, однако конкретная погрешность результатов не указана. Популярность Вайдель подчеркивает изменения в политических предпочтениях страны накануне выборов, запланированных на будущий год.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.

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    22 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным по Украине для прекращения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в Аризоне, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее, и добавил: «Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне».

    Ранее Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

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    22 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

    Госпогранслужба Украины сообщила о 150 тыс. пересечений границы за сутки

    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине наблюдается необычно высокий уровень пересечений границы, составивший 150 тыс. человек за последние сутки, с наибольшей активностью на границе с Польшей, сообщает Госпогранслужба страны.

    На Украине значительно увеличилось число граждан, стремящихся пересечь государственную границу, передает РИА «Новости». Согласно полученной информации, за последние сутки границу пересекли 150 тыс. человек, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

    Особенно интенсивное перемещение наблюдается на всех участках границы, однако наибольшая активность отмечена в пунктах пропуска на границе с Польшей. За сутки в обоих направлениях границу в среднем пересекли по 75 тыс. человек. Госпогранслужба не уточняет, с чем связан такой рост числа пересечений, однако ситуационное увеличение пассажиропотока может быть связано с различными факторами, включая сезонные миграции или социально-экономические изменения.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, словацкие пограничники задерживают в два раза больше украинских мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.

    Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщало издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

    Ранее украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

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    22 декабря 2024, 12:53 • Новости дня
    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине

    Путин: К спецоперации на Украине мы должны были готовиться более решительно и своевременно

    Путин: Мы должны были раньше готовиться к спецоперации на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российские власти должны были раньше подготовиться к началу боевых действий на Украине.

    Путин заявил, что российские власти должны были заранее подготовиться к боевым действиям на Украине и поступать более решительно, сообщает ТАСС. Он отметил, что западные лидеры использовали Минские соглашения для предоставления Киеву времени на подготовку. Путин подчеркнул: «А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно».

    Президент добавил, что сложно назвать конкретные сроки, когда следовало начать специальную военную операцию. Однако, по его мнению, России стоило раньше осознать, что выполнение Минских соглашений не будет осуществлено. Путин подчеркнул, что запоздалые действия привели к необходимости принимать решительные меры в условиях, когда ситуация стала критической.

    Кроме того, Путин отметил, что стремление России стать частью цивилизованного мира привело к ослаблению ее потенциала, чем страны Запада воспользовались, чтобы оказывать давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что прежнее поколение политиков России пошло на разрушение страны ради вступления в так называемый цивилизованный мир, а также призвал не пугать третьей мировой войной.

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