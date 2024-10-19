Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.10 комментариев
Wildberries зафиксировал увеличение продажи товаров для квадробики на 4800%
За первые три квартала 2024 года продажи товаров для квадробики на Wildberries показали впечатляющий рост, превысив показатели прошлого года на 4800% в штуках и 4700% в денежном выражении, сообщают в объединенной компании Wildberries и Russ.
В частности, рост в Москве составил 4200% в штуках и 4400% в деньгах, передает РБК.
Представители компании отметили, что такое увеличение объясняется как масштабированием бизнеса, так и эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос был точечным.
Первое появление товара с названием «квадробинг» на платформе состоялось 2 января 2022 года. Тогда это была карнавальная маска. Максимальные продажи зафиксированы в мае 2024 года, однако с тех пор интерес к категории начинает снижаться.
Сейчас на маркетплейсе доступно около 1,5 тыс. товаров, связанных с квадробикой. Это маски животных, перчатки и хвосты, а также материалы для самостоятельного изготовления маски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме начали разрабатывать законопроект о контроле над квадробингом.
Ранее представитель Русской православной церкви высказал мнение, что квадробинг не считается детской игрой, а воспринимается как опасная субкультура, оказывающая негативное влияние на детей.