Депутат Майданов заявил о разработке закона о контроле квадробинга

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Госдуме России разрабатывают законопроект, направленный на контроль над квадробингом, передает ТАСС.

Майданов отметил, что законопроект находится на стадии подготовки, и подчеркнул важность принятия данного документа для обеспечения безопасности и правильного воспитания детей.

Депутат напомнил, что квадробинг ранее воспринимался как игра, однако в данный момент дети начали считать его частью своего образа жизни, что, по его мнению, «уже не игрушки».

Майданов также выразил уверенность, что новый закон может помочь направить внимание детей на более развивающие и безопасные занятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Русской православной церкви высказал мнение, что квадробинг не считается детской игрой, а воспринимается как опасная субкультура, оказывающая негативное влияние на детей.

Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что квадробинг, популярный среди молодежи, связан с нехваткой родительской заботы и внимания к детям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал движение квадроберов, заявив о его полной несостоятельности.

