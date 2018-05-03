На Украине решили переименовать две области

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о переименовании двух областей страны.

Как пишет издание «Обозреватель», Вятрович отметил, что на данный момент правительство «декоммунизировало» около тысячи топонимов, в ближайшем будущем будут изменены названия еще девяти населенных пунктов.

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей», – передает РИА «Новости» слова Вятровича, не уточнившего, о каких именно областях идет речь.

Он отметил лишь, что для переименования Киев должен внести соответствующие изменения в конституцию. По его словам, необходимое для запуска данного процесса число депутатских подписей уже собрано.

Напомним, в мае 2016 года Рада переименовала город с миллионным населением Днепропетровск в Днепр, что вызвало большой общественный резонанс.

В апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий публичное использование и пропаганду коммунистической и национал-социалистической символики в стране.

В марте 2018 года представитель украинского института национальной памяти Богдан Короленко заявил, что Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую в рамках закона о декоммунизации.