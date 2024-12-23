Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.4 комментария
Сийярто: Трампу не нужны посредники для урегулирования конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп может урегулировать конфликт на Украине без посредников, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, любой посредник должен быть согласован всеми сторонами конфликта, однако он не видит такого желания. Сийярто отметил, что Трамп способен лично справиться с задачей, заключая прямые соглашения, передает РИА «Новости».
На вопрос о возможном посредничестве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана между президентом РФ Владимиром Путиным, Трампом и Владимиром Зеленским, Сийярто выразил мнение, что прямые контакты между лидерами будут более эффективными. Он предложил Трампу связаться с президентами России и Украины напрямую.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.