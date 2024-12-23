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    Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники
    Путин открыл новые терминалы аэропортов и автодороги России
    Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа
    Появились спекуляции о еще одной идее Трампа к России для прекращения огня на Украине
    Премьер Словакии Фицо приехал в Кремль
    Хуситы заявили о сбитии истребителя F/A-18 в Красном море
    Премьер Грузии пригрозил отправить президента страны за решетку
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    Казанский пожарный закрыл собой младенца во время атаки украинских БПЛА
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    59 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    2 комментария
    23 декабря 2024, 08:33 • Новости дня

    Сийярто: Трампу не нужны посредники для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может урегулировать конфликт на Украине без посредников, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, любой посредник должен быть согласован всеми сторонами конфликта, однако он не видит такого желания. Сийярто отметил, что Трамп способен лично справиться с задачей, заключая прямые соглашения, передает РИА «Новости».

    На вопрос о возможном посредничестве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана между президентом РФ Владимиром Путиным, Трампом и Владимиром Зеленским, Сийярто выразил мнение, что прямые контакты между лидерами будут более эффективными. Он предложил Трампу связаться с президентами России и Украины напрямую.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

    22 декабря 2024, 12:28 • Новости дня
    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине

    Responsible Statecraft: Трамп снимет санкции с СМП для разрешения конфликта на Украине

    RS: Трамп снимет санкции с Северного морского пути ради мира на Украине
    @ Азамат Фархутдинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, сняв санкции с Северного морского пути и инвестируя в Арктику, что может стимулировать Владимира Путина к прекращению огня, говорится в статье издания Responsible Statecraft.

    Дональд Трамп, избранный президент США, может внести значительный вклад в разрешение украинского конфликта, передает РИА «Новости». Предполагается, что Трамп снимет санкции с Северного морского пути (СМП) и начнет инвестировать в развитие Арктического региона. Эта инициатива, по мнению обозревателя из Responsible Statecraft, может привести к прекращению огня на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на такие условия.

    В статье говорится, что новая администрация США имеет шанс изменить нынешнюю ситуацию и убедить Россию свернуть боевые действия, предоставив при этом экономические стимулы в Арктике. Этот подход может оказаться выгодным для Трампа, который, как отмечается, склонен рассматривать мир с точки зрения бизнесмена.

    Эксперт считает, что реализация такой стратегии может не только принести мир в Восточную Европу, но и улучшить перспективы развития Европы в целом.

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    22 декабря 2024, 13:15 • Новости дня
    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США

    Американист Дудаков: Угрозами вернуть Панамский канал США Трамп пытается решить проблему нелегальной миграции

    Американист оценил шансы Трампа вернуть Панамский канал США
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Дональд Трамп не сможет вернуть Америке Панамский канал. Однако такими угрозами он попытается решить миграционную проблему в США. С этой же целью он оказывает давление на Канаду, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пригрозил Панаме, что вернет Панамский канал Штатам.

    «На самом деле, технической возможности вернуть Штатам Панамский канал у Дональда Трампа нет. Америка еще в 70-е годы при Джимми Картере передала артерию под контроль Панамы. И с тех пор этим каналом заведует именно эта страна», – напомним американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что Панама серьезно зависима от США. Причем как экономически, так и в военном плане, учитывая, что там расквартированы американские войска. Так что возможность оказать неофициальное, непубличное давление у Штатов имеется», – продолжил собеседник.

    «Республиканец хочет принудить эту страну к помощи в разрешении миграционного кризиса. Ведь караваны мигрантов едут как раз через латиноамериканские страны, включая, собственно, Панаму, доезжают до Мексики, а затем штурмуют южную границу США», – объясняет эксперт.

    «На этом фоне я допускаю, что будущий глава Белого дома также попытается передоговориться с Панамой, чтобы для американских судов, которые проходят через этот канал, были условия получше», – замечает он. Когда же удастся договориться по мигрантам, интерес Трампа к стране угаснет, считает специалист.

    Возвращаясь к миграционному кризису в США, Дудаков обращает внимание на недавние заявления Трампа в адрес Канады. «Мы видим, что здесь риторика республиканца уже привела к фактическому коллапсу правительства Трюдо с одной стороны. А с другой – к тому, что канадский премьер обещает выделить деньги на укрепление северной границы Штатов для совместной борьбы с нелегальной миграцией», – заключил собеседник.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Республиканец подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Примечательно, что этого Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным по Украине для прекращения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил на конференции Turning Point USA в Аризоне, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что Путин выразил желание встретиться с ним как можно скорее, и добавил: «Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне».

    Ранее Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Трампом и его командой, отметив при этом отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

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    22 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы

    Госпогранслужба Украины сообщила о 150 тыс. пересечений границы за сутки

    Украина зафиксировала рекордное число пересечений границы
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине наблюдается необычно высокий уровень пересечений границы, составивший 150 тыс. человек за последние сутки, с наибольшей активностью на границе с Польшей, сообщает Госпогранслужба страны.

    На Украине значительно увеличилось число граждан, стремящихся пересечь государственную границу, передает РИА «Новости». Согласно полученной информации, за последние сутки границу пересекли 150 тыс. человек, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

    Особенно интенсивное перемещение наблюдается на всех участках границы, однако наибольшая активность отмечена в пунктах пропуска на границе с Польшей. За сутки в обоих направлениях границу в среднем пересекли по 75 тыс. человек. Госпогранслужба не уточняет, с чем связан такой рост числа пересечений, однако ситуационное увеличение пассажиропотока может быть связано с различными факторами, включая сезонные миграции или социально-экономические изменения.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, словацкие пограничники задерживают в два раза больше украинских мужчин призывного возраста, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации.

    Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщало издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

    Ранее украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

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    22 декабря 2024, 17:04 • Новости дня
    Поставки нефти через нефтепровод «Дружба» в Венгрию восстановились

    Сийярто сообщил о возобновлении поставок в Венгрию по нефтепроводу «Дружба»

    Поставки нефти через нефтепровод «Дружба» в Венгрию восстановились
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки нефти в Венгрию через нефтепровод «Дружба» были восстановлены, что гарантирует энергобезопасность страны, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Он отметил в своей публикации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что энергоснабжение Венгрии теперь находится в безопасности, передает РИА «Новости».

    В октябре Сийярто заявил, что Венгрия продолжит получать нефть из России через трубопровод «Дружба», так как Адриатический трубопровод из Хорватии не справляется с необходимыми объемами.

    Ранее венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию. Сийярто также заявил, что Венгрия не сможет выжить, если прекратятся поставки российской нефти.

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    23 декабря 2024, 00:39 • Новости дня
    Фицо назвал причину переговоров с Путиным в Кремле

    Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину, который может быть прекращен после 1 января 2025 года в связи с позицией Владимира Зеленского.

    Как передает ТАСС, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в своем микроблоге, что его визит в Москву был ответом на заявление Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину. Фицо заявил: «Моя сегодняшняя встреча стала реакцией на слова Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой вопрос ответил, что он против любых вариантов транзита газа через Украину на нашу территорию».

    Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась возможность продолжения поставок российского газа в Словакию. По словам Фицо, «российский президент подтвердил готовность РФ и далее поставлять газ на запад и в Словакию, что в связи с позицией украинского президента станет практически невозможно после 1 января 2025 года».

    Кроме того, Фицо и Путин обсудили военную ситуацию на Украине и возможность скорейшего мирного завершения конфликта. Премьер-министр Словакии выразил намерение стандартизировать отношения между Словакией и Россией, что будет способствовать предстоящим мероприятиям, связанным с празднованием 80-летия окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал предположение о возможном обсуждении международных вопросов и транзита газа на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Москве. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле.

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    23 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Бразильские наемники создали боевую группу на стороне Украины

    Группа бразильских наемников Expeditionaries присоединилась к украинским силам

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские. Стало известно, что они делятся подробностями своей подготовки через соцсети.

    Бразильские наемники, воюющие на стороне Киева, создали боевую группу под названием Expeditionaries, сообщает РИА «Новости». Среди участников группы есть бывшие военные и полицейские. Один из них поделился в соцсетях, что раньше использовал автомат Калашникова, а теперь предпочитает пулемет FN Minimi Mk2.

    Другой член группы выразил сомнения в боеготовности армии Бразилии и рассказал о своем опыте службы во французском иностранном легионе. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время подготовки во Франции, и отметил, что именно с этим подразделением отправился на Украину.

    Группа Expeditionaries сотрудничает с 2-м отрядом спецподразделения «КОРД» ГУР Украины и публикует фотографии с символикой батальона «Омега». Наемники из разных стран, включая Италию, США и Британию, создали аккаунт в соцсетях для демонстрации своих тренировок в США.

    Минобороны РФ неоднократно указывало на использование иностранных наемников киевским режимом, заявляя, что российские военные будут продолжать их уничтожать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивали роль Запада в эскалации конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, которая проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    22 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Трамп анонсировал создание американского «Железного купола»

    Трамп объявил о планах строительства американского противоракетного щита

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах создания нового противоракетного щита «Железный купол», полностью изготовленного в США, ссылаясь на современные оборонные возможности, которые позволяют «сбивать иголку с неба».

    Он выступил на конференции Turning Point USA в штате Аризона, где заявил: «Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью изготовлен в США».

    Трамп подчеркнул, что идея создания подобной системы была еще у бывшего президента Рональда Рейгана, но в те времена у американских военных не было необходимых технологий для реализации проекта. Однако сейчас, по словам Трампа, оборонные возможности США настолько развиты, что позволяют «сбивать иголку с неба», сообщает РИА «Новости».

    Напомним, развернуть над США систему ПРО по типу «Железного купола» в Израиле Трамп обещал еще в январе.


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    23 декабря 2024, 04:27 • Новости дня
    Японцы обвинили американских военных в изнасилованиях девушек в Окинаве

    Японцы обвинили военных США в серии изнасилований несовершеннолетних на Окинаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    Тысячи жителей Окинавы, в том числе губернатор Дэнни Тамаки, потребовали извинений и компенсаций от американских военных, сообщает ТАСС. Протесты связаны с изнасилованием 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    По данным следствия, 25-летний американский военнослужащий обманом заманил школьницу в свою квартиру, где ее изнасиловал. Военнослужащий был приговорен к пяти годам тюрьмы. На суде он свою вину отрицал, заявив, что девушка пришла добровольно и он считал ее совершеннолетней.

    Губернатор Тамаки заявил: «Многие жители Окинавы вынуждены в тревоге сосуществовать с американскими базами. Мы должны говорить громче и принимать более решительные меры». Местная студентка Соранэ Сакихама выразила возмущение: «Почему мы должны быть лишены нашей молодости только потому, что мы родились рядом с американскими базами?»

    В мае этого года полиция арестовала еще одного американского военного по подозрению в изнасиловании местной жительницы. В связи с инцидентом Токио направил ноту протеста послу США в Японии Раму Эмануэлю, требуя принять меры по укреплению дисциплины среди военных на Окинаве.

    На Окинаве расположена крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Там же находится дивизия морской пехоты, что делает остров важной стратегической точкой для вооруженных сил США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими в отношении местных жительниц, прошла у базы ВВС США Кадена в префектуре Окинава сообщило японское общественное телевидение.

    После этого командование Вооруженных сил США в Японии объявило о начале перевода американских морских пехотинцев с Окинавы на Гуам, куда уже отправились первые 100 морпехов, а всего предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих.

    На Окинаве сейчас размещены примерно 19 тыс. морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования, и план их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, но выполнение постоянно откладывалось.

    Для размещения морпехов на американском острове будет построена специальная база, в том числе за счет японского финансирования, причем ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году, рядом построят дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

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    22 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Трамп пообещал утвердить политику с признанием только двух полов в США

    Дональд Трамп пообещал признать на государственном уровне только два пола в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о намерении узаконить в США политику, признающую только два пола, получив поддержку участников конференции. Решение может повлиять на увольнение 15 тыс. военных-трансгендеров.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, в воскресенье выступил с заявлением о намерении утвердить официальную политику, признающую только два пола: мужской и женский. Это заявление он сделал на конференции Turning Point USA в Аризоне, получив аплодисменты от участников мероприятия.

    Трамп подчеркнул, что политика его администрации будет основываться на признании существования только двух полов. «При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола – мужчины и женщины. Это не звучит особенно сложно, не так ли?» – сказал он.

    Ранее газета Times сообщала о намерении Трампа принять указ, который может привести к увольнению около 15 тыс. военных-трансгендеров. Американский предприниматель Илон Маск, которого Трамп планирует назначить главой департамента государственной эффективности, поддерживает пожизненное тюремное заключение для врачей, проводящих операции по смене пола детям.

    Согласно исследованию агентства Ассошиэйтед Пресс, проведенному в ноябре, приблизительно половина американцев считает, что поддержка прав трансгендеров в стране «зашла слишком далеко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, разрешающий врачам проводить операции по смене пола детям без согласия родителей, а также запретил судам и юристам сообщать о таких процедурах по запросам из других штатов. Дональд Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют только два пола – мужской и женский.

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    23 декабря 2024, 07:47 • Новости дня
    ВС России начали зачистку села Сторожевое на Запорожском направлении

    Рогов сообщил о начале зачистки российскими войсками села Сторожевое на времевском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска приступили к зачистке села Сторожевое на времевском направлении, выбив противника из этой местности, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По данным Рогова, российские войска начали операцию по зачистке села Сторожевое на времевском направлении на запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

    «Враг с боями выбит из Сторожевого», – заявил Рогов.

    Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль важную трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями. Эта операция может значительно затруднить логистику украинских сил на данном участке фронта.

    Сторожевое расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится крупный командный и логистический центр противника.

    Ранее сообщалось, что ВС России вышли на окраины Сторожевого к югу от Великой Новоселки.

    До этого Рогов сообщил о зачистке Нового Комара и продвижении сил России на север.

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    23 декабря 2024, 03:43 • Новости дня
    Трамп исключил возможность президентства Маска

    Трамп заявил, что Маск не сможет стать президентом США из-за места рождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп подчеркнул, что Илон Маск не сможет занять пост президента США из-за своего происхождения, отметив, что сам чувствует себя в безопасности на этом посту.

    На конференции AmericaFest в Аризоне Дональд Трамп решительно опроверг слухи о том, что Илон Маск может занять пост президента США вместо него, пишет ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что такие заявления являются вымыслом, и добавил: «Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть президентом США? Он не родился в этой стране».

    Илон Маск действительно родился в Претории, ЮАР, и американская конституция запрещает лицам, родившимся за пределами США, претендовать на пост президента. Тем не менее, Маск продолжает активно участвовать в политических процессах в США. Недавно его назвали «теневым президентом» из-за его роли в обсуждении законопроекта о финансировании федерального правительства.

    Ранее The Washington Post сообщала о влиянии Маска в политической сфере, а телекомпания NBC отмечала, что в окружении Трампа начинают уставать от постоянного присутствия и вмешательства Маска. Источники утверждают, что Маск ведет себя как сопрезидент и активно продвигает свои идеи в администрации Трампа. Ожидается, что в новой администрации Трампа Маск и Вивек Рамасвами возглавят ведомство, занимающееся повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский бизнесмен Илон Маск был назван критиками «теневым президентом» США из-за его влияния на провал законопроекта о финансировании федерального правительства. Американские законодатели-республиканцы предложили выдвинуть Илона Маска на пост спикера Палаты представителей Конгресса США, инициативу представил сенатор Рэнд Пол из Кентукки. Илон Маск заявил, что США необходимы шаги по сокращению дефицита бюджета, иначе страна столкнется с серьезными проблемами.

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    23 декабря 2024, 04:10 • Новости дня
    Завершено расследование теракта на ж/д путях под Рязанью

    Расследование против Руслана Сидики завершено, обвинение почти не изменилось

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи завершили расследование дела против Руслана Сидики, обвиняемого в теракте на ж/д путях и атаке на аэродром Дягилево под Рязанью.

    Следствие завершило расследование уголовного дела против Руслана Сидики, гражданина России и Италии, обвиняемого в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожных путей под Рязанью, сообщает ТАСС. По данным агентства, обвинение в окончательной редакции почти не изменилось, а сам Сидики частично признал вину.

    По данным правоохранительных органов, материалы дела содержат около 40 томов. Фигурант частично признал вину в совершении атак, но отверг обвинения в прохождении обучения терроризму. Сидики отметил, что он обладал необходимыми навыками задолго до ареста благодаря интересу к электронике и коптерам, и утверждал, что способен самостоятельно изготовить взрывное устройство.

    Адвокат Сидики подтвердил завершение расследования, но отказался от комментариев. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, и в ближайшее время Сидики начнет ознакомление с материалами дела вместе со своим защитником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб. Руслан Сидики отрицает, что собирался уйти на СВО, как сообщил его адвокат Игорь Поповский. Газета также сообщала, что россиянин Александр Димитренко был приговорен к 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию ГУР МОУ.

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    23 декабря 2024, 06:16 • Новости дня
    Командующий дальней авиацией Кувалдин рассказал о «воздушных хулиганах»

    Командующий дальней авиацией сообщил о селфи иностранных летчиков на фоне российских ракетоносцев над нейтральными водами

    Tекст: Денис Тельманов

    Летчики иностранных государств, сопровождая российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, иногда подходят настолько близко, что делают селфи на их фоне, сообщил генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Генерал-майор Сергей Кувалдин, командующий дальней авиацией России, рассказал в интервью газете «Красная звезда» о ситуации с так называемыми «воздушными хулиганами». Как передает ТАСС, некоторые иностранные летчики, сопровождающие российские стратегические ракетоносцы над нейтральными водами, подходят ближе установленного расстояния и делают фотографии на их фоне. «К таким относимся очень внимательно и предельно осторожно», – отметил Кувалдин.

    Он подчеркнул, что российские летчики дальних бомбардировщиков обладают крепкими нервами и опытом общения с такими «гостями», и все их полеты сопровождаются истребителями. По его словам, взаимодействие с иностранными летчиками в воздухе чаще всего проходит корректно.

    Кувалдин заверил, что все российские экипажи выполняют полеты в нейтральных водах строго по запланированным маршрутам без нарушений государственной границы. На самолетах дальней авиации установлено современное навигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты с высокой точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35. Истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

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    23 декабря 2024, 01:43 • Новости дня
    Маск раскритиковал расходы США на оборону Европы

    Илон Маск выразил недовольство затратами США на оборону Европы в условиях роста долга

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выразил возмущение по поводу значительных расходов США на оборону Европы в условиях роста государственного долга, заявив о несправедливости таких трат для американских налогоплательщиков.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство высокими расходами США на оборону Европы в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости». Маск, комментируя публикацию в соцсети Х, задался вопросом: «Почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».

    Ранее газета Financial Times отмечала, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена требовать от членов НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны альянса договорились тратить минимум 2% ВВП на оборону. На данный момент только 23 из 32 государств-членов альянса выполняют это обязательство.

    Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Он подчеркивал, что США могут выйти из организации, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что Германия и Европа из-за «сверхнизкой рождаемости» оказались под угрозой полного исчезновения. Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, о чем сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Киев углубил конфликт с будущим президентом США Дональдом Трампом, надеясь на поддержку Германии после смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца, который хочет проводить в отношении России «жесткую линию».

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