Эксперты: Информация о вытеснении России с крупного рынка оружия высосана из пальца

На миллиард долларов мы Южной Америке ничего из вооружений не продавали, - так военные эксперты откликнулись на публикацию китайской прессы о том, что ведущие страны этого континента начиная с 2017 года предпочитают китайское оружие вместо российского.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов напомнил, что «Чили практически никогда» не закупала российские вооружения. «У нас были с ними многочисленные переговоры, мы делали презентации... Но если там никто не покупал твоего оружия, то как они могли отказаться от него? В Чили нет российского оружия. Может быть, они купили что-то из арсеналов бывшей ГДР, какие-нибудь автоматы», – сказал эксперт.

Как сообщала во вторник газета ВЗГЛЯД, китайские СМИ пишут о том, что три ведущих страны Южной Америки – Аргентина, Бразилия и Чили – вместо российского вооружения стали закупать продукцию военного назначения у Китая. В частности, в Латинской Америке решили купить китайскую боевую машину пехоты для десантных операций на побережье VN-18. Если в 2013 году российских вооружений было закуплено почти на миллиард долларов, то в 2017 году эта цифра упала почти до нуля.

По словам Пухова, Аргентина оказалась в глубочайшем экономическом кризисе. Он настолько острый, что ее президент из соображений экономии даже отказался ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу. «Аргентина брала у России кредит на два вертолета, мы дали», – пояснил он, добавив, что потом аргентинцы хотели взять в долг еще два, но не смогли собрать гарантий, что вернут кредит.

Что касается Бразилии, то у страны есть собственный ОПК, который расцвел еще с 80-х годов. Бразилия приобретала российские вооружения, но это были разовые партии.

«Бразильцы стараются по максимуму покупать свое или у тех, кто будет давать им технологии. Еще в середине 90-х Бразилия купила у России переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла». Купила у нас ударные вертолеты Ми-35, партию легкого стрелкового оружия для своих спецслужб. Бразильцы при этом самолеты взяли шведские, подводные лодки французские и развивают свою подводную программу с помощью французов, ядерная энергетика у них собственная», – пояснил Пухов.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», шеф ЦАМТО Игорь Коротченко тоже подчеркивает, что ни Аргентина, ни Бразилия, ни тем более Чили не относятся к странам-лидерам по закупке российского оружия. «Были разовые закупки вертолетов, ПЗРК. Чили у нас вообще ничего не закупала. Данные китайского издания высосаны из пальца и выводы тоже. На миллиард долларов мы ничего им не продавали», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.