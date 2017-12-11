Китай вытеснил российское оружие с крупного рынка

Три ведущих страны Южной Америки – Аргентина, Бразилия и Чили – изменили свой курс и вместо российского вооружения стали закупать продукцию военного назначения у Китая, пишут китайские СМИ.

Портал Sina.com пишет, что в 2013 году Россия продала вооружение Аргентине, Бразилии и Чили на 928 млн долларов, однако в 2017 году цифра неожиданно приблизилась к нулю: уровень продаж российского оружия в южноамериканские страны оказался очень низким, приводит текст статьи китайского издания «ИноСМИ».

Китайский портал заявляет, что Аргентина, Бразилия и Чили перестали закупать вооружение в России из-за «политической ситуации внутри этих стран», где на выборах поочередно победили лидеры правых политических партий. В вопросе покупки оружия они предпочли «традиционных» западных партнеров вместо «нового друга» России, пишет автор.

Также указывается на «глубокую проблему», которая заключается в том, что «конкурентоспособность военных разработок России» якобы основывается на «компонентах, предоставляемых западными партнерами». В пример приводится производящийся во Франции тепловизор «Кэтрин», который используется на танке T-90S. Если Россия столкнется с западными санкциями, пишет Sina.com, то Франция не сможет производить эти компоненты, и России придется «заменить недостающие компоненты отечественными товарами», повысив тендерную цену.

Также китайский портал утверждает, что уровень инвестиций в новые технологии и разработку программного обеспечения в России «очень низкий», эта ситуация называется следствием того, что «уровень экспорта российского вооружения и оборудования снизился по сравнению с предыдущими годами». Опять же, приводится пример: Венесуэла захотела приобрести «новый тип десантно-высадочной техники», однако ВПК России «не смогла предоставить оборудование, отвечающее запросам» Каракаса. В итоге Венесуэла решила закупить китайскую боевую машину пехоты для десантных операций на побережье VN-18.

Отметим, что в 2013-2017 годах основными экспортерами вооружений в мире являлись США и Россия. На долю России приходилось 22% экспорта военной техники и вооружений, доля сократилась на 7,1% по сравнению с 2008-2012 годами.

Китай продемонстрировал рост продаж за последние пять лет.

В декабре 2017 года газета ВЗГЛЯД объясняла, с чем связано падение продаж ряда российских оборонных компаний.