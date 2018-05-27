Лишенный прав Панин посадил за руль 10-летнюю дочь

Актер Алексей Панин опубликовал в Сети видео, где его 10-летняя дочь едет по проселочной дороге за рулем автомобиля. Отметим, что водительские права у Панина в ГИБДД забрали в марте 2018 года.

«Зачем пристегиваться? На надо. Теперь тормоз до конца, отпускай тормоз. Ты можешь уже ехать. Она сама катится. Блин, я даже не знал, что ты ездить научилась», – сообщил актер Алексей Панин своей 10-летней дочери Анне. Видео опубликовано в Instagram актера.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 27 Май 2018 в 7:07 PDT

«Я еще в прошлом году научилась», – парировал ребенок, и начал мять руль.

Пользователи в комментариях стали хвалить Панина за то, что он не боится учить ребенка вождению:

«Привет Леша, молодец, дочка вырастет правильной девочкой. Настоящий папа! Жаль, таких мало как ты», – написала a_fox_lesya.

«Нюся молодец. Папина доча», – считает natali_mkrtumyan.

Ранее Гагаринский суд Москвы запретил Панину управлять транспортом, пока он не погасит более 200 штрафов.

Позже актер заявил, что судебные приставы нарушили закон, конфисковав его автомобиль, он заявил о грубом и наглом обмане.

Напомним, ранее суд запретил Панину покидать страну из-за долгов почти в 1,3 млн рублей. До этого сообщалось, что Панин решил улететь из России вместе с дочерью.