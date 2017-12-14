Приставы сделали больно Панину

Актер Алексей Панин считает, что судебные приставы нарушили закон, конфисковав его автомобиль, он заявил о грубом и наглом обмане.

Судебные приставы в районе Мосфильмовской улицы конфисковали машину актера за долги. Изъятие сопровождалось криками артиста: «Мне очень больно!», пишет telegram-канал Super.

Панин заявил, что половина штрафов уже отменена судом, другая половина находится на рассмотрении, однако он затруднился назвать общую сумму своих долгов.

«Два месяца назад машина мне была официально оставлена на ответственное хранение до тех пор, пока я не выплачу штрафы. Я приехал сегодня в ФССП по их просьбе, чтобы показать сохранность своей машины. Разговора ни о каком отъеме не было, меня нагло и грубо обманули, причем грубо нарушив закон», – цитирует актера источник.

По словам Панина, он подвернул ногу, поехал к врачу.

«Я не видел никаких бумаг, они привели каких-то липовых понятых, я все снимал на видео. Я уже проконсультировался со своими знакомыми из службы судебных приставов, и они мне сказали, что все, что произошло сегодня, – превышение должностных полномочий», – комментирует ситуацию актер.

Напомним, ранее суд запретил Панину покидать страну из-за долгов почти в 1,3 млн рублей. До этого сообщалось, что Панин решил улететь из России вместе с дочерью.