Шнуров сравнил себя с клоуном после расставания с женой

Сергей Шнуров выпустил новую лиричную песню «Думаю», трек появился в Itunes. Ранее он написал матерное стихотворение, в котором признался, что потерял свою мечту.

Лидер группы «Ленинград» заявил о выпуске новой песни «Думаю», опубликовав в Instagram стихи и ссылку на композицию.

В припеве повторяется фраза «Думаю о тебе, думаю, и никуда не деть думу мою». По мнению некоторых подписчиков, новая песня связана с разладом в отношениях между Шнуровым и его женой Матильдой.

Напомним, ранее Шнуров написал матерное стихотворение, где признался, что «потерял свою мечту» и «жизнь выкатила ему счет». Стихотворение также опубликовано в Instagram певца после информации о грядущем разводе с женой.

Ранее Матильда Шнурова призвала не обижать лидера группы «Ленинград», назвав его великим, но очень ранимым.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак устроила скандал на первом концерте группы «Ленинград» после сообщения Сергея Шнурова о разводе с супругой.

В пятницу в соцсетях лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о разводе с Еленой (Матильдой) Шнуровой.