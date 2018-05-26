Матильда призвала не обижать великого Шнурова

Матильда Шнурова призвала не обижать лидера группы «Ленинград», назвав его великим, но очень ранимым. Заявление было сделано после объявления о грядущем разводе пары.

«Я никак не ожидала получить такую поддержку от совершенно незнакомых мне людей, потому что, если честно и без всякого кокетства, с трудом верю в свою хоть какую-то значимость рядом с действительно большим. Огромное вам человеческое спасибо! Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока. И не обижайте Шнурова, он хоть и великий, но нежный и ранимый. Друзьям все лично», – написала Матильда Шнурова в своем Instagram.

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 26 Май 2018 в 4:48 PDT

Напомним, телеведущая Ксения Собчак устроила скандал на первом концерте группы «Ленинград» после сообщения Сергея Шнурова о разводе с супругой.

Ранее жена лидера группы «Ленинград» сделала в соцсетях заявление после объявления о расставании звездной пары.

В пятницу в соцсетях лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о разводе с Еленой Шнуровой.