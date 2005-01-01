Шнуров заявил о разводе с женой

В соцсетях лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о разводе с Матильдой Шнуровой.

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой (это псевдоним Елены Шнуровой, прим ВЗГЛЯД) сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», – написал он на своей странице в Instagram.

Сергей и Матильда поженились в 2010 году, это был третий брак Шнурова.

Матильда Шнурова – светская львица, владелица ресторана авторской кухни «КоКоКо», основательница балетной школы «Айседора».