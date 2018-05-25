Жена Сергея Шнурова сделала заявление после объявления о разводе

Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда (Елена Шнурова) сделала в соцсетях заявление после объявления о расставании звездной пары.

В пятницу, 25 мая, Матильда посетила закрытый показ документального фильма «Дело Собчака».

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 25 Май 2018 в 12:09 PDT

Она выложила в Instagram фотографию с автором картины, телеведущей и экс-кандидатом в президенты России Ксенией Собчак, отметив, что «это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны».

В конце записи Матильда сделала заявление о ее разводе с Сергеем Шнуровым: «Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил».

Ранее в соцсетях лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о разводе с Еленой Шнуровой.