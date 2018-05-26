Собчак грубо призвала Шнурова помириться с женой

Телеведущая Ксения Собчак устроила скандал на первом концерте группы «Ленинград» после сообщения Сергея Шнурова о разводе с супругой Матильдой (Еленой Шнуровой).

Собчак поднялась на сцену, где выступала группа, взяла у солиста микрофон и проскандировала: «Мирись с Матильдой, сука!».

Видео разместил журнал Super. ВЗГЛЯД не может опубликовать запись, так как она содержит ненормативную лексику, однако видео можно найти на странице журнала во «ВКонтакте».

«Ксюш, ты путаешь предвыборную кампанию, ***, с личными отношениями», – пошутил Шнуров, вернув себе микрофон.

Ранее в субботу Шнуров, накануне объявивший о разводе с супругой Матильдой (Еленой), опубликовал матерное стихотворение.