Шнуров написал проникновенный стих после объявления о разводе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, накануне объявивший о разводе с супругой Матильдой (Еленой), опубликовал стихотворение.

Текст стихотворения, содержащий нецензурную лексику, Шнур разместил на своей странице в Instagram:

«Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может и убит.

И кровь сочится между строчек.

Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?

Я рад тому, что ярко, сочно.

Ошибки нет, я не учту.

Мне есть что вспомнить этой ночью.

Я **** свою мечту.

Виновен? Или не виновен?

Хотел, ****, **** судьбу?

Любой баран местами овен.

Нет. Я судьбу не ****.

Я есть – кто есть.

И хоть ты тресни,

Одень, помой и причеши,

Придется отвечать за песни,

За пляски и раздрай души.

Не сомневайтесь, я отвечу.

То холодно, то горячо.

Вот ночь прошла, и сразу вечер.

Мне жизнь выкатывает счет».

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Май 2018 в 7:16 PDT

Накануне Шнуров заявил о разводе с женой Матильдой. В субботу Матильда сделала в соцсетях заявление после объявления о расставании звездной пары.