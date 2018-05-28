Украинский адмирал заявил о «гибридной угрозе вторжения с моря»

Киеву следует патрулировать азовское побережье для противодействия «гибридной угрозе вторжения с моря» со стороны России, заявил бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко.

Он обратил внимание на военно-морские учения, которые Москва проводит в Азовском море «в непосредственной близости к украинскому побережью», назвав это «провокацией» и «гибридной угрозой вторжения с моря».

Кабаненко также выразил мнение, что Киев должен ответить Москве, чтобы «предотвратить кризис».

«Первым делом – патрулирование прибрежной зоны, территориального моря – 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», – заявил он порталу «Обозреватель».

Также адмирал призвал создать мобильные группировки военно-морских сил для сдерживания «худших сценариев в прибрежных водах».

На прошлой неделе партия «Укроп» в адресованном премьер-министру Украины Владимиру Гройсману открытом обращении раскритиковала Киев за сохранение дипотношений с Москвой и предложила план противодействия военным силам России в Азовском регионе.

До этого депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пообещал уничтожить Крымский мост в ходе «деоккупации» полуострова. Однако замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука усомнился в том, что уничтожить Крымский мост реально.