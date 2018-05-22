В Киеве усомнились в возможности уничтожить Крымский мост

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука усомнился в том, что уничтожить Крымский мост, как предложил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, реально.

Тука заявил, что поддерживает Мосийчука «на эмоциональном уровне», но не уверен в возможности Украины на практике нанести какой-либо ущерб Крымскому мосту, передает РИА «Новости».

«Я знаю, что не идиоты его строили, понимая все будущие угрозы, потому не думаю, что все так просто», – заявил замминистра.

Во вторник депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пообещал уничтожить Крымский мост в ходе «деоккупации» полуострова. В МИД России назвали эти слова призывом к совершению теракта. Власти Крыма отметили, что этот призыв – «маразм», и никакой угрозы для моста не существует.