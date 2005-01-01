Захарова ответила на призыв украинского депутата уничтожить Крымский мост

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который призвал уничтожить Крымский мост.

«Это призыв к совершению террористического акта», – цитирует Nation News Захарову.

Во вторник депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пообещал уничтожить Крымский мост в ходе «деоккупации» полуострова.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась в международный трибунал из-за Крымского моста.

До этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится, когда «Россия будет покидать полуостров». В Москве назвали заявления украинских властей актом отчаяния.