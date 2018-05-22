Аксенов отреагировал на призыв Мосийчука уничтожить Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не нужно обращать внимание на призыв депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука уничтожить Крымский мост.

«Не читайте, что происходит в Раде, – будете спокойно жить. Маразм там крепчает, я не комментирую. Надо ставить анализ, что там у них происходит в голове», – передает его слова ТАСС.

По его словам, ни мосту, ни Крыму, ни России ничего не угрожает.

Во вторник депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пообещал уничтожить Крымский мост в ходе «деоккупации» полуострова.

В МИД России заметили, что это призыв к совершению теракта.