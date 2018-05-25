Украинские депутаты предложили план борьбы с Россией в Азовском море

Партия «Укроп» в адресованном премьер-министру Украины Владимиру Гройсману открытом обращении раскритиковала Киев за сохранение дипотношений с Москвой и предложила план противодействия военным силам России в Азовском регионе.

«Действия Черноморского флота России, оккупационной военной группировки в Крыму, вооруженных сил России, расположенных в Южном федеральном округе России, поставили под угрозу оккупации регионов Украины, прилегающих к акватории Азовского моря. Ситуация обострилась во второй половине мая», – говорится в обращении на сайте «Укропа».

Строительство Крымского моста, по мнению депутатов, осложнило работу украинских портов Бердянска и Мариуполя, и «может привести к их закрытию».

«Создается впечатление, что украинская власть не осознает угрозу ситуации в регионе Азовского моря. Руководство государства не предложило никакой контрстратегии, которая помешала бы дальнейшей оккупации суверенной Украины», – заявили в партии.

Представители «Укропа» раскритиковали действующую власть, за то что она не торопится разрывать двусторонние договоры с Россией.

«Дипломатические, экономические, культурные отношения не разорваны. Украина не аннулировала действующие двусторонние договоры, регулирующие эти отношения, и создает дополнительные возможности для дипломатических, политических, экономических, военных и пропагандистских маневров России», – посетовали депутаты.

Члены «Укропа» призвали правительство внести на рассмотрение президента Украины предложение о расторжении дипломатических отношений с Россией.

Авторы обращения также предложили правительству рассмотреть на закрытых заседаниях вопрос о формировании боеспособной группы украинского флота в Азовском море и увеличении объемов финансирования ВМСУ и пограничных войск.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пообещал уничтожить Крымский мост в ходе «деоккупации» полуострова.

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука усомнился в том, что уничтожить Крымский мост, как предложил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, реально.