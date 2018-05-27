Украина заявила о разработке Россией химического и биологического оружия

Россия в последнее время якобы активизировала исследования по разработке «химического и биологического оружия массового поражения», заявила в Варшаве председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

Киев считает, что как минимум три последних года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок – Эболы и Марбург, – выдавая это за попытки разработки вакцин, однако речь идет о «о возвращении к советским разработкам сочетания Эбола с вирусом оспы», передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Фриз.

Кроме того, утверждает она, другие исследовательские учреждения закупают и проводят исследования, которые направлены на разработку боевых отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитических газов.

Россия, заявила Фриз, может применить это оружие «в рамках гибридных действий против некоторых стран», в том числе против Украины и других государств, где у Москвы есть свои интересы.

Она пообещала предоставить отчет на эту тему для возможного включения положений в «специальный рапорт по противодействию гибридным угрозам России».

Фриз не предоставила каких-либо доказательств этих обвинений. Она ссылалась только на анализ госзакупок и на научную деятельность учреждений Минобороны России.