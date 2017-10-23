Венедиктов призвал Рынску «заткнуться»

Взгляд
26 мая, суббота  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
Разделы

Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин предложил Европе освободиться от Америки

Владимир Путин с Ван Цишанем, Кристин Лагард, Эммануэлем Макроном и Синдзо АбэФото: Александр Рюмин/ТАСС
Тема национального суверенитета стала ключевой в ходе дискуссии на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Президент Франции Эммануэль Макрон так горячо убеждал всех, что у его страны есть настоящий суверенитет, что Владимир Путин в ответ не выдержал – и сделал Европе исключительно щедрое предложение. Подробности...
Перейти а раздел…

Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ивана Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его виденье мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем ВСУ принялись прыгать в Донбассе

ВСУ используют тактику «жабьих прыжков»Фото: Maksim Levin/Reuters
Украинские вооруженные силы на линии разведения сторон в Донбассе снова предприняли попытку занять значительную по площади часть «серой зоны» и даже целое село в стратегически важном для ситуации на фронте участке. Для этого они прибегли к тактике «жабьих прыжков», отражающей суть новой стратегии ВСУ. Однако с чем в принципе связано новое обострение в Донбассе? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Каким должен быть девиз нашей футбольной сборной

Антон Крылов, журналист
На чемпионаты мира принято сочинять девизы для каждой из команд-участников. Девиз сборной России этого года вызывает, прямо скажем, не самые позитивные ассоциации. Но лозунги большинства других команд выглядят ничуть не лучше. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

У истории с малайзийским Boeing вполне простое объяснение

Иван Лизан, обозреватель «Однако. Евразия»
У всплывшей на поверхность истории с малайзийским Boeing и требованиями ввести против России очередной пакет санкций вполне простое объяснение. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2» поборется с украинской реальностью

Максим Ваганов, публицист
Стрелок наконец-то пришел в себя. Голова болела, сознание путалось. У дверей стоят двое. Толстый, в белой рубашке и неприятный на вид, подошел к Стрелку. Он нагнулся, чтобы сталкер услышал слова: «Ну що, москаль, добiгався?» Подробности...
Обсуждение: 72 комментария
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 16 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Названы основные цифры ПМЭФ
          Путин указал на угрозу распада входящих в ЕС государствНазваны мотивы повредившего картину «Иван Грозный» вандалаПутин сыронизировал о «российском агенте» Борисе ДжонсонеНазван «худший кошмар» НАТОВ России ответили по поводу «худшего кошмара» НАТО
          В Госдуме высмеяли попытки Роскомнадзора заблокировать TelegramВенедиктов призвал Рынску «заткнуться»Глава ОСК оценил перспективы появления у России АПЛ шестого поколенияЖена Сергея Шнурова сделала заявление после объявления о разводе
          ВСУ активизировали «жабьи прыжки» в ДонбассеПутин назвал фаворита ЧМ по футболуСоцсети отреагировали на нападение украинских хулиганов на британских фанатовНигерийским футболистам запретили секс с россиянками

          Главная тема


          Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

          нельзя переходить


          Путин обозначил для Запада «красную черту» российских интересов

          «Пусть подавятся»


          Forbes узнал мнение российских миллиардеров о санкциях

          некое ноу-хау


          Глава ВТБ рассказал о плане на случай запрета операций в долларах

          подготовка к выборам


          Порошенко назвал сроки избавления Украины от «российского агрессора»

          тайные операции


          Опубликовано подробное описание разгрома «вагнеровцев» американцами

          вечная проблема


          Почему бензин в России всегда только дорожает

          баллистические ракеты


          Мощность удара четырьмя ракетами «Булава» посчитали в «хиросимах»

          подверглась гонениям


          «Баллада о шалавах» вызвала травлю московской поэтессы в Израиле

          Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2»


          Максим Ваганов: Зона отчуждения будет привлекательнее повседневной украинской реальности

          «гонимый алфавит»


          Егор Холмогоров: Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

          кризис элит


          Ирина Алкснис: В России реализуется проект по созданию принципиально новой элитарной системы

          на ваш взгляд


          Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?

          Венедиктов призвал Рынску «заткнуться»

             26 мая 2018, 13:39
          Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian
          Look/Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов обратился к журналистке Божене Рынской с призывом воздержаться от комментариев по поводу нападения на его зама Татьяну Фельгенгауэр.

          «Хотелось бы, чтобы Божена Рынска заткнулась по поводу нападения на Татьяну Фельгенгауэр. Не ей и не об этом», – написал Венедиктов в Twitter.

          После этого Рынска написала на своей странице в Facebook: «Хотелось бы ответить Венику (Венедиктову – прим. ВЗГЛЯД), чтобы он реально шел на ***». Блогер заявила, что у нее под окнами «топчутся сумасшедшие спятившие шизофреники», что ей «угрожали убийством», а потому она намерена требовать серьезного наказания за сталкинг.

          «Если я понимаю, что кейс Фельгенгауэр может помочь мне сохранить жизнь, то я буду его педалировать везде и всюду, и так, как я считаю нужным. Потому что на кону и моя жизнь, и жизнь других заметных людей, которые привлекают *** просто потому, что они заметны», – подчеркнула Рынска.

          Журналистка призналась, что ее поразил разговор с Татьяной Фельгенгауэр. «Нормальным ответом было бы: «Я на себе поняла, какая проблема – сталкинг, и как страшно стать его жертвой». (...) Но вместо логичного ответа хорошего правильного достойного нравственного человека я услышала нечто поразительное. У меня от ответа реально встали дыбом волосы. Я услышала, что с ней, мол, это случилось случайно. Врагов у нее нет, этот больной просто случайность, он был один», – написала Рынска.

          По ее словам, атаки на известных личностей не являются случайностью, это закономерность, «которая расцвела от отсутствия закона о запрете на приближение».

          Напомним, замглавного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр была выписана из больницы 2 ноября после ранения в горло, полученного при нападении Бориса Грица 23 октября. В январе стационарная психиатрическая экспертиза установила, что Гриц страдает параноидной шизофренией.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............