Участник «Евровидения» от Украины сравнил гастроли в России с «обидой мамы»

Молодой певец, участник «Евровидения» от Украины Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, заявил, что давать концерты в России – «все равно что обидеть маму».

Melovin рассказал, что его приглашали в Россию, в Донецк и «еще где-то», предлагали «сумасшедшие гонорары», однако он постоянно отказывался.

«Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть», – признался он в эфире канала «112 Украина».

Также певец уточнил, что был в Крыму еще до воссоединения полуострова с Россией.

21-летний Бочаров родился в Одессе. В этом году он представлял Украину на «Евровидении» с песней Under the Ladder («Под лестницей»). Его выступление оценили в 6 баллов из 12. На международном песенном конкурсе он попал в неловкую ситуацию из-за незнания украинского языка.