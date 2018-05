Участник «Евровидения» от Украины забыл мову и перешел на русский

Молодой певец Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, представляющий Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение», попал в неловкую ситуацию из-за незнания украинского языка.

«Парню пришлось обратиться на русском языке к переводчику, который помог вспомнить артисту родную мову», – сообщает Telegram-канал Super, публикуя видео произошедшего на пресс-конференции в Лиссабоне.

По информации канала, Киев настаивал на том, чтобы исполнитель общался с прессой только по-украински.

В комментариях к видео с пресс-конференции интернет-пользователи также критикуют и переводчика, которая работала с Бочаровым. Так, Lera May возмущается тем, что она перевела на английский дословно фразу «сидеть на двух стульях». «Никто не понял ничего, посмотрите на лица. Правильный вариант перевода: «You can't do it both ways», – отмечает комментатор.

Киев всеми силами старается популяризировать украинский язык. Премьер-министр страны Владимир Гройсман заявлял, что украинский язык якобы становится модным и востребованным в мире. Между тем сами украинские политики нередко оказываются в глупом положении из-за плохого владения языком.

Напомним, Melovin стал победителем национального отбора на международный песенный конкурс. Он выступит с песней «Under the Ladder» («Под лестницей»).