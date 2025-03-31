Российские штурмовики заняли Гоголевку и установили флаг на мемориале

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные установили флаг на мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне, в освобожденной Гоголевке Курской области, сообщает РИА «Новости». По информации Минобороны России, штурмовые подразделения ВДВ, используя складки местности, при поддержке огня артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), вошли в населенный пункт Гоголевка. Овладев рядом домов, они закрепились на позициях и продолжили продвижение, используя результаты огневого поражения врага. Штурмовики ВДВ из Рязанской области, продвигаясь от дома к дому, овладели поселением и приступили к его удержанию.

Подразделения ВСУ, избегая стрелковых боев, отступили вглубь населенного пункта, оставив часть личного состава для прикрытия, которое в итоге было уничтожено. Минобороны России также опубликовало видео с кадрами занятых российскими десантниками опорных пунктов в Гоголевке и момента установки флага на мемориале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские войска не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за собственных мин.