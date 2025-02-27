Посол Украины в Варшаве Боднар сообщил о планах набора добровольцев в ВСУ за деньги из-за достижения пределов мобилизации

Tекст: Антон Антонов

Боднар отметил, что большинство граждан, которые могли быть мобилизованы, уже призваны на службу. Он заявил: «Мы не можем действовать лишь в рамках мобилизации». Как пояснил посол, для дальнейшей мобилизации нет необходимого «количества людей».

Также дипломат подчеркнул, что украинские власти рассматривают возможность применения финансовых мер для привлечения молодежи до 25 лет в ряды ВСУ, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году. Минобороны Украины официально объявило о контрактах ВСУ для 18-летних.



