Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Посол Украины сообщил о достижении пределов мобилизации в стране
Посол Украины в Варшаве Боднар сообщил о планах набора добровольцев в ВСУ за деньги из-за достижения пределов мобилизации
Украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.
Боднар отметил, что большинство граждан, которые могли быть мобилизованы, уже призваны на службу. Он заявил: «Мы не можем действовать лишь в рамках мобилизации». Как пояснил посол, для дальнейшей мобилизации нет необходимого «количества людей».
Также дипломат подчеркнул, что украинские власти рассматривают возможность применения финансовых мер для привлечения молодежи до 25 лет в ряды ВСУ, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году. Минобороны Украины официально объявило о контрактах ВСУ для 18-летних.