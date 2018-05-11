Стала известна оценка Украины от российского жюри на «Евровидении»

Российское жюри оценило выступление украинского певца Melovin в шесть баллов из 12.

Оценки участникам «Евровидения» выставляли продюсер Яна Рудковская, хореограф Сергей Мандрик, композитор Владимир Матецкий, радиоведущий Алексей Мануйлов и победительница шоу «Голос» Александра Воробьева, сообщает телеграм-канал Super со ссылкой на осведомленные источники.

Напомним, в финал международного песенного конкурса «Евровидение» уже вышли участники первого полуфинала от Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы. Представительница России Юлия Самойлова в финал не прошла.