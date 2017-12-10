Кадыров сравнил Порошенко с Тарапунькой и Штепселем

Северный Кавказ спас тысячи украинцев; не США, а Россия поможет украинцам в час беды, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отметил, что от включения в украинский санкционный список ему «ни жарко и ни холодно».

«Думаю, что многие еще помнят киевский комический дуэт Тарапуньку и Штепселя. Гениальные были артисты. Но и они не смогли бы придумать ничего подобного тому, чем занимаются сегодня в Киеве», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.



Он отметил, что президент Украины Петр Порошенко «никак не может понять, что смешит весь честной люд своими детскими играми в санкции».



«Порошенко мне объявляет санкции, а наши предки спасли от голодной смерти тысячи украинцев, которых голод гнал на Северный Кавказ... Это не укор и не упрек. Это напоминание Порошенко, что только российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты», – написал глава Чечни.

В четверг Киев опубликовал новый санкционный список, насчитывающий 1 тыс. 748 физических и 756 юридических лиц; он синхронизирован с санкционным списком минфина США.

Напомним, в декабре 2017-го глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские власти не дождутся ослабления и распада российского государства, а «потомки» президента Украины Петра Порошенко даже попросятся в Великую Россию.