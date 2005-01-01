СМИ заявили о победе F-35 над С-300

На Ближнем Востоке начались долгожданные «разборки» между американскими истребителями F-35 и российскими средствами ПРО С-300, пишет Popular Mechanics, утверждая, что пока разработки США «побеждают».

Первой страной, которая использовала F-35 в бою, стал Израиль, отмечает издание. При этом С-300 в Сирии есть – этот комплекс, в частности, защищает порт ВМФ России в Тартусе. Теоретически российские военные могли отслеживать F-35 и передавать эту информацию сирийцам. Но если это произошло, это не привело к успешным перехватам истребителя-невидимки, пишет Popular Mechanics.

Автор статьи Джо Паппалардо также доверяет сведениям о том, что Израиль с помощью F-35 вторгался в воздушное пространство Ирана, оставшись незамеченным для С-300.

«Если это правда, это вскрывает истинное положение дел между лучшим экспортируемым российским оружием С-300 и F-35. В 2017 году Иран подтвердил, что его С-300 функционируют», – пишет Паппалардо.

В марте источники кувейтской газеты Aljarida сообщили, что ВВС Израиля в марте провели разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана, при этом российские системы ПВО и радары на сирийской территории их якобы не заметили. В Минобороны России назвали эти сведения глупостью.

В конце апреля National Interest отмечал, что сотрудники минобороны США намеренно занижают эффективность российских средств ПВО, надеясь отговорить Анкару от покупки зенитных ракетных комплексов С-400.