Пентагон заподозрили во лжи о возможностях российского ПВО‍

Сотрудники минобороны США намеренно занижает эффективность российских средств ПВО, надеясь отговорить Анкару от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет National Interest.

Так, по словам американских чиновников, сирийские средства ПВО российского производства якобы не смогли отразить ни одного удара США и союзников во время обстрела 14 апреля. Хотя на деле в ночь на 14 апреля была сбита 71 ракета из 103 выпущенных США, Британией и Францией.

Кроме того, сотрудники минобороны США говорят, что Россия не задействовала свою ПВО во время нанесения ракетных ударов по территории Сирии, передает РИА «Новости».

Однако, как отмечает National Interest, заявления Пентагона о «неэффективности» С-300 и С-400 идут вразрез с многомиллиардными затратами США на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны и могут быть направлены на то, чтобы убедить союзника по НАТО Анкару не покупать С-400 у Москвы.

Эксперты выразили уверенность, что на следующем слушании комитета американского сената по обороне и безопасности сотрудники Пентагона вновь будут рассказывать об угрозах С-300, С-400 и других средств ПВО российского производства, чтобы оправдать свои программы и бюджеты.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, ранее просто неодобрительно высказывавшиеся в адрес Турции в связи с покупкой российских комплексов С-400, перешли к прямым угрозам. Теперь Вашингтон угрожает Анкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки. Москва рассматривает такую позицию Вашингтона по поставкам российских С-400 Турции как шантаж.