Лавров назвал шантажом заявления США о поставках С-400 Анкаре

Москва рассматривает как шантаж позицию Вашингтона по поставкам российских С-400 Турции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«То, что заявил господин Митчелл, что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит С-400, это как раз пример такой попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, генсек НАТО на днях сказал, что решение о закупке С-400 является национальным решением Турции. «Соединенные Штаты, как член НАТО, должны прислушаться к коллективному мнению, которое выражает генеральный секретарь Североатлантического альянса», – отметил глава МИД.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, ранее просто неодобрительно высказывавшиеся в адрес Турции в связи с покупкой российских комплексов С-400, перешли к прямым угрозам. Теперь Вашингтон угрожает Анкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки.