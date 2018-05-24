На ПМЭФ не приехал ни один из приглашенных членов ЕК

Ни один из шести приглашенных на ПМЭФ-2018 членов Еврокомиссии не смог приехать на форум, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«На нынешний Петербургский международный экономический форум, к сожалению, в этом году никто из членов Еврокомиссии не нашел времени приехать... В этом году были полдюжины приглашены - оказались все заняты. Я думаю, что они, наверное, об этом будут сожалеть», – передает РИА «Новости» слова Чижова в кулуарах ПМЭФ.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Напомним, ранее в четверг постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ-2018 заявил, что точной даты проведения трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии по газу пока нет, идет согласование этого вопроса.