Кудрин оценил влияние санкций на экономику России

После новой волны антироссийских санкций оценка влияния этих ограничительных мер на экономику страны возросла до 0,5% ВВП, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Кудрина, до новой волны санкций считалось, что они отнимают «где-то 0,2-0,3% ВВП», пишут «Ведомости».

«Сейчас это влияние увеличилось до 0,5% ВВП», – добавил Кудрин.

6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «Русала» (входит в En+ Group) обвалились на 46,9%.

По данным Bloomberg, совокупное состояние 25 российских миллиардеров в период с января по апрель 2018 года уменьшилось на 2,4 млрд долларов.