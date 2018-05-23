В Латвии собрались запретить русский язык в вузах

Глава Министерства образования и науки Латвии Карлис Шадурскис предложил частным вузам установить ограничения, которые обязывают учебные заведения вести образовательные программы только на латышском или на одном из официальных языков ЕС.

Как пишет Delfi, в настоящее время подобный закон действует лишь в отношении государственных вузов. Однако министерство предлагает внести соответствующие поправки в закон и для частных учебных заведений, несмотря на то, что в прошлом году на русском языке велось обучение примерно трети студентов частных вузов и колледжей Латвии.

Согласно предложению министерства образования и науки, средние и высшие учебные заведения могут закончить программы на языках, не отвечающих новым требованиям о языках, однако с 1 января 2019 года набор студентов на данные программы должен быть запрещен.

По мнению Шадурскиса, исключение могут составить лишь языковые и культурные программы, где преподавание на неразрешенном законом языке необходимо для достижения цели обучения.

Напомним, что осенью 2017 решение избавиться от русского языка в школах привело к митингам и протестам, а позднее сопредседатель партии «Русский союз Латвии» и спикер Штаба защиты русских школ Мирослав Митрофанов, сообщил, что защитников русских школ отлавливают на улицах и жестоко задерживают. Впрочем, одного из правозащитников, который отстаивал русские школы в Латвии и находился под арестом с 10 мая, выпустили из-под стражи в понедельник.